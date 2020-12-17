Успішний кандидат буде відповідати за тестування нових іграшок, перш ніж вони з'являться в магазинах IKEA по всій Великобританії та Ірландії, протягом одного року, щоб переконатися, що вони підходять для інших дітей. То ж не дивно, що ця приваблива пропозиція саме для дітей.

Як повідомляє Daily mail, інформація про нову вакансію від Ikea була опублікована напередодні на LinkedIn. Кандидат на посаду директора має бути креативним, мати яскраву уяву та отримувати задоволення від створення чогось нового. Але це ще не все.

Читайте також Губка Боб і Джек Горобець на касі супермаркету: що купили б у магазині популярні персонажі

Найголовніша умова – кандидату має бути від 4 до 12 років. Так-так! Дорослим тут не місце! Адже найкращими тестерами іграшок є діти.

Ваші діти люблять ігри та пригоди? Вони годинами перетворюють предмети повсякденного вжитку в іграшки? Чи перетворили вони ваші простирадла і стільці в чарівні замки і лігва або ваш матрац в батут? Добре, в IKEA UK & Ireland ми думаємо, що неймовірно важливо заохочувати гру, тому ми шукаємо нашого першого директора по іграм,

– йдеться в оголошенні від IKEA.

Резюме посади:

Головний Ігровий Директор

Неповна зайнятість: тестування нових продуктів при кожному запуску.

Заробітна плата: всі протестовані іграшки.

Офіс: вдома.

Відкриття нової вакансії, яка передбачає "роботу вдома з частковою зайнятістю" є частиною постійної місії IKEA щодо заохочення до ігор і творчості в домашніх умовах.

Заявки приймаються до 4 січня 2021 року за адресою ikeachiefplayofficer@hopeandglorypr.com.