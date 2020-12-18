Джей Джей Абрамс, режисер фільмів "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" та "Зоряні війни: Пробудження сили", спроєктував конструктор Lego. Проте прихильники франшизи рано зраділи, адже цей набір не має стосунку до Star Wars.

Режисер Джей Джей Абрамс створив віртуальну модель конструктора Lego для свого улюбленого ресторану у Лондоні, повідомляє London Eater.

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У закладі під назвою The River Cafe Джей Джей Абрамс проводив багато часу, коли знімав "Зоряні війни". Цей ресторан настільки припав йому до вподоби, що режисер пообіцяв створити для нього щось особливе. Логічно було б припустити, що це буде ролик чи короткометражний фільм, але Абрамс вирішив по-іншому і здивував усіх проєктом ресторану у вигляді конструктора Lego.



The River Cafe у Лондоні / Фото Bookatable

Набір складається із 520 деталей, за допомогою яких можна створити власне кафе, у якому народжувалися ідеї для фільмів "Зоряні війни". Родзинкою конструктора режисер називає фігурку власниці закладу Рут Роджерс, яка тримає в руках страву з омара.



Проєкт конструктора Lego, який режисер "Зоряних війн" створив для The River Cafe / Рендер J. J. Abrams

Чи використає компанія Lego проєкт "зоряного" режисера, щоб створити реальний конструктор наразі невідомо.