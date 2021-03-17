Сделали бы вы татуировку, которая сойдет с тела через год? Компания Ephemeral делает ставку именно на это.

Новая американская новая компания Ephemeral занимается исследованиями и разработками татуировок. Недавно она запустила сайт бронирования для своей первой обычной студии, которая откроется весной в Нью-Йорке, США.

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И именно в Ephemeral изобрели временные татуировки, которые держатся на теле 9 – 15 месяцев. Их изобретение состоит в составе чернил, которые со временем разрушаются в коже, но технология нанесения осталась неизменной – с использованием обычных игольных тату-машин.

Мы увидели, что существует множество инноваций в области удаления татуировок. Мы спросили, что, если мы перевернем это и начнем с татуировок, позволяющих людям выражать себя, не сожалея об этом впоследствии?,

– говорит соучредитель Ephemeral Джошуа Сахаи.



Изобрели временные татуировки, которые держатся на теле всего год / Фото Unsplash

Чернила разрабатывались и тестировались в течение шести лет под руководством профессора химической инженерии Нью-Йоркского университета и соучредителя Ephemeral Бренналя Пьера.

Благодаря более чем 6 годам исследований и испытаний наши революционные чернила были разработаны докторами наук в области химической инженерии и ведущими дерматологами,

– рассказывают в Ephemeral.



Новые чернила клинически протестированы / Фото Ephemeral

Но, что именно внутри чернил в компании не говорят, утверждая, что они представляют собой запатентованный состав, полностью разработанный на основе одобренных FDA ингредиентов – биоразлагаемых и биосовместимых полимеров медицинского качества с тщательно подобранными высококачественными пигментами, которые обычно используются в пищевых продуктах, косметике и других продуктах.

Эфемерные чернила изготовлены из медицинского раствора с тщательно отобранными пигментами, которые позволяют вашему телу со временем естественным образом удалить их,

– сообщается на сайте компании.



Придумали временные татуировки, которые держатся на теле всего год / Фото Ephemeral

Пока эфемерные татуировки доступны только в черном цвете, но компания работает и над другими цветами. Несмотря на то, что бруклинская тату-студия Ephemeral начнет работать только в конце марта, количество желающих набить такие татуировки возросла до того, что сеансы забронированы на три месяца вперед. Стоить такие татуировки будут примерно в три раза дороже чем обычные.