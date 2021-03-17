Революційні чорнила: придумали тимчасові татуювання, які тримаються на тілі всього рік
Чи зробили б ви татуювання, яке зійде з тіла через рік? Компанія Ephemeral робить ставку саме на це.
Джерело:Ephemeral
Нова американська нова компанія Ephemeral займається дослідженнями та розробками татуювань. Нещодавно вона запустила сайт бронювання для своєї першої звичайної студії, що відкриється навесні у Нью-Йорку, США.
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І саме в Ephemeral винайшли тимчасові татуювання, які тримаються на тілі 9 – 15 місяців. Їх винахід полягає у складі чорнила, яке з часом руйнується у шкірі, але технологія нанесення залишилася незмінною – з використанням звичайних голкових тату-машин.
Ми побачили, що існує безліч інновацій в області видалення татуювань. Ми запитали, що, якщо ми перевернемо це і почнемо з татуювань, що дозволяють людям виражати себе, не жалкуючи про це згодом?,
– говорить співзасновник Ephemeral Джошуа Сахаї.
Винайшли тимчасові татуювання, які тримаються на тілі всього рік / Фото Unsplash
Чорнила розроблялися та тестувалися протягом шести років під керівництвом професора хімічної інженерії Нью-Йоркського університету та співзасновника Ephemeral Бренналя П'єра.
Завдяки більш ніж 6 рокам досліджень і випробувань наші революційні чорнила були розроблені докторами наук в області хімічної інженерії та провідними дерматологами,
– розповідають в Ephemeral.
Нові чорнила клінічно протестовано / Фото Ephemeral
Але, що саме всередині чорнил в компанії не говорять, стверджуючи, що вони являють собою запатентований склад, повністю розроблений на основі схвалених FDA інгредієнтів – біорозкладаних і біосумісних полімерів медичної якості з ретельно підібраними високоякісними пігментами, які зазвичай використовуються в харчових продуктах, косметиці та інших продуктах.
Ефемерні чорнила виготовлені з медичного розчину з ретельно відібраними пігментами, які дозволяють вашому тілу з часом природним чином видалити їх,
– повідомляється на сайті компанії.
Придумали тимчасові татуювання, які тримаються на тілі всього рік / Фото Ephemeral
Поки що ефемерні татуювання доступні тільки в чорному кольорі, але компанія працює і над іншими кольорами. Не дивлячись на те, що бруклінська тату-студія Ephemeral почне працювати тільки наприкінці березня, кількість охочих набити такі татуювання зросла до того, що сеанси заброньовані на три місяці вперед. Коштувати такі татуювання будуть приблизно в три рази дорожче ніж звичайні.
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