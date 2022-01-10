Редкий комикс о Невероятном Халке продали за 490 000 долларов: это рекорд

Копию первого номера комикса о Невероятном Халке продали на аукционе ComicConnect за рекордную сумму. За него заплатили почти полмиллиона долларов.

Рекордный "Халк"

Этот изданный в 1962 году комикс стал самым дорогим среди подобных благодаря тому, что ушел с молотка за 490 000 долларов (13,4 миллиона гривен). Анонимный покупатель отдал за него такие безумные деньги из-за редкости издания и хорошего состояния экземпляра.

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Известно, что высококачественные копии "Невероятного Халка №1" трудно найти из-за того, что тогда использовали дешевую бумагу, а серый цвет на передней обложке смазывался,

– рассказал главный операционный директор ComicConnect Винсент Зурзоло.

Состояние проданного комикса оценили в 9.0 по шкале CGC, что определяет его как очень хорошее и почти идеальное. Пока известно лишь о 7 экземплярах, получивших более высокую оценку, но они попадают в продажу крайне редко.

Первый номер "Невероятного Галка" продали за 490 000 долларов / Фото ComicConnect

Винсент Зурзоло убежден, что новый владелец комикса про Халка заполучил "особый фрагмент американской мифологии", ценность которого будет продолжать расти. Аукционист назвал "Халка №1" краеугольным камнем коллекционного инвестиционного портфеля покупателя, имя которого не разглашается.

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По словам экспертов, этот аукцион является доказательством того, что цены на винтажные комиксы постоянно растут, и эта тенденция и не думает идти на спад.

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