Редкий комикс о Невероятном Халке продали за 490 000 долларов: это рекорд
Источник:ComicConnect
Копию первого номера комикса о Невероятном Халке продали на аукционе ComicConnect за рекордную сумму. За него заплатили почти полмиллиона долларов.
Рекордный "Халк"
Этот изданный в 1962 году комикс стал самым дорогим среди подобных благодаря тому, что ушел с молотка за 490 000 долларов (13,4 миллиона гривен). Анонимный покупатель отдал за него такие безумные деньги из-за редкости издания и хорошего состояния экземпляра.
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Известно, что высококачественные копии "Невероятного Халка №1" трудно найти из-за того, что тогда использовали дешевую бумагу, а серый цвет на передней обложке смазывался,
– рассказал главный операционный директор ComicConnect Винсент Зурзоло.
Состояние проданного комикса оценили в 9.0 по шкале CGC, что определяет его как очень хорошее и почти идеальное. Пока известно лишь о 7 экземплярах, получивших более высокую оценку, но они попадают в продажу крайне редко.
Первый номер "Невероятного Галка" продали за 490 000 долларов / Фото ComicConnect
Винсент Зурзоло убежден, что новый владелец комикса про Халка заполучил "особый фрагмент американской мифологии", ценность которого будет продолжать расти. Аукционист назвал "Халка №1" краеугольным камнем коллекционного инвестиционного портфеля покупателя, имя которого не разглашается.
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По словам экспертов, этот аукцион является доказательством того, что цены на винтажные комиксы постоянно растут, и эта тенденция и не думает идти на спад.
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