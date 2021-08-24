Разгоняется до 27 километров: невероятная Toyota Supra в натуральную величину, сделанная из Lego

Дизайнеры Lego построили полноразмерную Toyota GR Supra из 477 303 кубиков. И это не просто копия спорткара пятого поколения известной автомобильной компании.

Если в детстве вы представляли себя водителями в своих игрушечных автомобилях от Lego, то сейчас мечты могут стать реальностью. Ведь недавно в Японии в парке Legoland Japan был представлен Toyota GR Supra в масштабе 1: 1 из 477 303 кубиков Lego. И это "авто" – первая управляемая модель автомобиля в натуральную величину с электрическим двигателем, на котором можно ездить.

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Однако максимальная скорость копии известного автомобиля значительно ниже скорости реальной машины – 27 километров час, тогда как у настоящей – 410 километров в час. Модель авто сделана из прямоугольных строительных блоков Lego, но ее сиденье, руль и педали были взяты из настоящей Supra. Также в строительстве использовали металлический каркас коробчатого сечения как основу и набор оригинальных колес, кроме того, у авто есть внешнее освещение, а индикаторы и двери полностью функциональны.

Над проектом, который был посвящен 35-летию Supra, работал 21 дизайнер и два механика. Они работали 24 часа в сутки в три смены и потратили в общей сложности 5400 часов на разработку и производство копии Supra.



В Японии показали Toyota Supra в натуральную величину, сделанную из Lego / Фото LEGO Group



Копия авто разгоняется до 27 километров в час / Фото LEGO Group



Toyota GR Supra в масштабе 1: 1 из 477 303 кубиков Lego / Фото LEGO Group



Проект посвящен 35-летию Supra / Фото LEGO Group



В строительстве использовали набор оригинальных колес / Фото LEGO Group

Модель авто сделана из прямоугольных строительных блоков Lego / Фото LEGO Group

Дизайнеры Lego построили невероятную полноразмерную Toyota GR Supra / Фото LEGO Group



Реплика Toyota Supra будет экспонироваться в Леголенде в Японии / Фото LEGO Group

Lego Toyota GR Supra будет демонстрироваться в Legoland в Японии до 11 октября. После этого модель выставят на японском чемпионате Super GT.

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