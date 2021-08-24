Якщо у дитинстві ви уявляли себе водіями у своїх іграшкових автомобілях від Lego, то зараз мрії можуть стати реальністю. Адже нещодавно в Японії у парку Legoland Japan був представлений Toyota GR Supra у масштабі 1: 1 з 477 303 кубиків Lego. І це "авто" – перша керована модель автомобіля в натуральну величину з електричним двигуном, на якому можна їздити.

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Проте максимальна швидкість копії відомого автомобіля значно нижча за швидкість реальної машини – 27 кілометрів годину, тоді як у справжньої – 410 кілометрів на годину. Модель авто зроблена з прямокутних будівельних блоків Lego, але її сидіння, кермо і педалі були взяті зі справжньої Supra. Також у будівництві використали металевий каркас коробчатого перетину як основу та набір оригінальних коліс, крім того, авто має зовнішнє освітлення, а індикатори і двері повністю функціональні.

Над проєктом, який був присвячений 35-річчю Supra, працював 21 дизайнер і два механіки. Вони працювали 24 години на добу в три зміни й витратили в цілому 5400 годин на розробку і виробництво копії Supra.



У Японії показали Toyota Supra в натуральну величину, зроблену з Lego / Фото LEGO Group



Копія авто розганяється до 27 кілометрів за годину / Фото LEGO Group



Toyota GR Supra у масштабі 1: 1 з 477 303 кубиків Lego / Фото LEGO Group



Проєкт присвячений 35-річчю Supra / Фото LEGO Group



У будівництві використали набір оригінальних коліс / Фото LEGO Group



Модель авто зроблена з прямокутних будівельних блоків Lego / Фото LEGO Group



Дизайнери Lego побудували неймовірну повнорозмірну Toyota GR Supra / Фото LEGO Group



Репліка Toyota Supra буде експонуватися в Леголенді в Японії / Фото LEGO Group

Lego Toyota GR Supra буде демонструватися в Legoland в Японії до 11 жовтня. Після цього модель виставлять на японському чемпіонаті Super GT.

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