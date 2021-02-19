Жена уличила мужа в измене по единственной фотографии, после того, как заметила странные детали на ней. Предлагаем вашему вниманию свежую вирусную историю из тиктока.

Пользовательница тиктока из США с ником @shesough выложила фото, на котором, по ее словам, изображен ее муж. Ее муж сказал ей, что собирается на ночь в казино, и отправил ей свою фотографию якобы в ванной его номера.

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Однако, когда она внимательно посмотрела на фото, то заметила нечто подозрительное, что могло указывать на то, что кто-то еще мог быть в комнате с ним.

Мой муж прислал мне фото, пытаясь выглядеть мило в своем номере в казино, но я заметила некоторые странности, теперь он холост,

– прокомментировала женщина.

Девушка выложила фото в сеть и спросила у подписчиков, заметят ли они, что не так. Видео набрало четыре миллиона просмотров и более 14 тысяч разоблачительных комментариев, от интернетных детективов.

Сможете угадать, что это?

Проверили свои детективные способности?

Предлагаем ответ. На полке в ванной лежит выпрямитель для волос, который предательски отражается в зеркале. Внимательные комментаторы уточнили, что такие вещи не предоставляют в гостиницах. А значит, в номере есть женщина.

Поэтому совет: отправляя селфи своему партнеру, проверьте, не попали ли в кадр лишние предметы!