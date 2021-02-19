Дружина викрила чоловіка у зраді по єдиній фотографії, після того, як помітила дивні деталі на ній. Пропонуємо вашій увазі свіжу вірусну історію з тіктоку.

Користувачка тіктоку із США з ніком @shesough виклала фото, на якому, за її словами, зображений її чоловік. Її чоловік сказав їй, що збирається на ніч в казино, і відправив їй свою фотографію нібито у ванній його номера.

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Однак, коли вона уважно подивилася на фото, то помітила щось підозріле, що могло вказувати на те, що хтось ще міг бути в кімнаті з ним.

Мій чоловік надіслав мені фото, намагаючись виглядати мило у своєму номері в казино, але я помітила деякі дивацтва, тепер він неодружений,

– прокоментувала жінка.

Дівчина виклала фото в мережу і запитала у підписників, чи помітять вони, що не так. Відео набрало чотири мільйони переглядів і понад 14 тисяч викривальних коментарів, від інтернетних детективів.

Зможете вгадати, що це?

Перевірили свої детективні здібності?

Пропонуємо відповідь. На полиці у ванній лежить випрямляч для волосся, який зрадницьки відбивається в дзеркалі. Уважні коментатори уточнили, що такі речі не надають в готелях. А значить, в номері є жінка.

Тож порада: відправляючи селфі своєму партнеру чи партнерці, перевірте, чи не потрапили в кадр зайві предмети!