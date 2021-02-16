У твіттер почала набирати популярність картинка з новою оптичною ілюзією. Можете зрозуміти, чому одна з пляшок на зображенні левітує?

Уважно подивіться на знімок нижче, який опублікувала користувачка твіттер з ніком Jen Gentleman, – на фото зображені три людини та чотири пляшки, одна з яких нібито зависла у повітрі.

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Але насправді рук чотири. Цікаво, як швидко ви зможете її знайти?

Мій мозок відмовляється вірити, що на цій фотографії 4 людини

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw — Jen Gentleman (@JenMsft) February 14, 2021

Розгадка проста – куртка четвертої людини зливається з землею – і тому здається, що пляшка зависла в повітрі.

Користувачі мереж кажуть, що або взагалі не знаходять ще одну людину, або у них на це йде багато часу. Варто додати, що якщо знати, куди дивитися, четверту людину вже неможливо "розвидіти".

Допис з'явився в соцмережі 14 лютого, зараз у нього вже понад 170 тисяч лайків і 33 з гаком тисячі ретвітів.