В твиттер начала набирать популярность картинка с новой оптической иллюзией. Можете понять, почему одна из бутылок на картинке левитирует?

Внимательно посмотрите на снимок ниже, который опубликовала пользовательница твиттера с ником Jen Gentleman, – на фото изображены три человека и четыре бутылки, одна из которых якобы зависла в воздухе.

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Но на самом деле рук четыре. Интересно, как быстро вы сможете ее найти?

Мой мозг отказывается верить, что на этой фотографии 4 человека

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw — Jen Gentleman (@JenMsft) February 14, 2021

Разгадка проста – куртка четвертого человека сливается с землей – и потому кажется, что бутылка зависла в воздухе.

Пользователи сетей говорят, что либо вообще не находят еще одного человека, либо у них на это уходит много времени. Стоит добавить, что если знать, куда смотреть, четвертого человека уже невозможно "развидеть".

Сообщение появилось в соцсети 14 февраля, сейчас у него уже более 170 тысяч лайков и 33 с лишним тысячи ретвитов.