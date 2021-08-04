Если вы ищете больше способов сделать свой дом умнее – новый автоматический дозатор мыла от Amazon именно для вас. Кроме того, каждое мытье рук подарит незабываемые ощущения.

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Умный дозатор оснащен LED-экраном, который включает 20-секундный таймер – минимальное время мытья рук, рекомендованное ВОЗ. Также устройство позволяет контролировать количество мыла необходимого для мытья рук, изменяя расстояние под насадкой. Всего есть три уровня, и чем дальше ваша рука, тем больше мыла можно получить.



Умный дозатор брызгает мыло, когда обнаруживает руку / Фото Amazon



Умный дозатор мыла оснащен LED-экраном / Фото Amazon

Но таймер и контроль количества мыла, это еще не все чем может порадовать дозатор. Главное, что его отличает вех всех других дозаторов – возможность подключения через Wi-Fi к совместимому устройству Echo – умным колонкам, за несколько простых шагов. И пока таймер отсчитывает время, Echo будет воспроизводить музыку, делиться интересными фактами и даже рассказывать шутки и анекдоты! Сам дозатор мыла беспроводной, однако работает от аккумуляторной батареи, которую нужно заряжать минимум раз в три месяца.

Поэтому с новым устройством тихая задача с мылом и водой может превратиться во что-то веселое и интересное.



Дозатор работает от аккумуляторной батареи, которую нужно заряжать минимум раз в три месяца / Фото Amazon

В компании рассказывают, что главная цель создания этого дозатора мыла – побудить людей мыть руки в течение 20 секунд, ведь мытье рук сейчас важнее, чем когда-либо.

Стоимость новинки 54,99 доллара.

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