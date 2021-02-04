Распугивают наркоторговцев: неаполитанская мафия запретила "скорым" использовать сирены
Мафия в Неаполе, Италия, приказала медикам перестать использовать сирены во время вождения машины скорой помощи, потому что она беспокоит наркодилеров, которые принимают этот сигнал за сигнал полиции.
Источник: The Times
В итальянском Неаполе, мафия требует от работников скорой помощи вести себя тише в некоторых районах города. Как выяснилось, торговцы наркотиками не любят сирены скорой помощи, поскольку часто принимают их за прибытие полицейских машин, что отвлекает их от "работы" и отпугивает клиентов.
Читайте также В Германии мужчина пол года притворялся авиадиспетчером и руководил пилотами самолетов
Работники скорой рассказывают о ряде конфликтов с мафией: как-то их машину окружили и стучали в окна, в другой раз угрожали пристрелить водителя, если он не выключит сирену. В результате они не включают сирену в некоторых районах города.
В одном из инцидентов, двое членов банды остановили скорую помощь и с угрозами убить набросились на водителя за то, что он включил сирену, когда ехал на вызов.
Разве вы не поняли, что здесь нельзя использовать сирену? Выключите ее, или мы вас застрелим,
– сказал один из мужчин водителю, который позже вызвал полицию.
Несмотря на то, что в Неаполе 17 бригад скорой помощи на 1 млн жителей, только за последние три года известно о 300 случаях агрессивного поведения в отношении медиков.
Поделиться новостью
-
Искусственный интеллект в виртуальном казино: для чего его используют23 января , 18:00
-
Феномен племенных казино США: бизнес коренных американцев, что подчиняется собственным законам29 января , 17:57
-
Француз отрезал себе уши, нос и верхнюю губу, чтобы быть похожим на пришельца: фото 21+29 января , 19:17