Мафия в Неаполе, Италия, приказала медикам перестать использовать сирены во время вождения машины скорой помощи, потому что она беспокоит наркодилеров, которые принимают этот сигнал за сигнал полиции.

Источник: The Times

В итальянском Неаполе, мафия требует от работников скорой помощи вести себя тише в некоторых районах города. Как выяснилось, торговцы наркотиками не любят сирены скорой помощи, поскольку часто принимают их за прибытие полицейских машин, что отвлекает их от "работы" и отпугивает клиентов.

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Работники скорой рассказывают о ряде конфликтов с мафией: как-то их машину окружили и стучали в окна, в другой раз угрожали пристрелить водителя, если он не выключит сирену. В результате они не включают сирену в некоторых районах города.

В одном из инцидентов, двое членов банды остановили скорую помощь и с угрозами убить набросились на водителя за то, что он включил сирену, когда ехал на вызов.

Разве вы не поняли, что здесь нельзя использовать сирену? Выключите ее, или мы вас застрелим,

– сказал один из мужчин водителю, который позже вызвал полицию.

Несмотря на то, что в Неаполе 17 бригад скорой помощи на 1 млн жителей, только за последние три года известно о 300 случаях агрессивного поведения в отношении медиков.