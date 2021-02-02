Мужчина, личность которого остается в тайне, полгода обманывал пилотов самолетов. Он притворялся диспетчером, чтобы давать им ложные указания.

Источник: Associated Press

Берлинская полиция арестовала 32-летнего мужчину, который притворялся авиадиспетчером. В течение 6 месяцев он устанавливал связь с пилотами воздушного транспорта, в частности пассажирских и грузовых самолетов, а также полицейских вертолетов.

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Все это время мужчина давал пилотам ложные и "потенциально опасные" инструкции, постоянно совершенствуя свои навыки и становясь более профессиональным в общении. Зачем он это делал – до сих пор неизвестно.

Правоохранители задержали фальшивого диспетчера в его квартире, после того, как он установил контакт с очередным полицейским вертолетом, который выполнял роль приманки. В его доме обнаружили 2 радиостанции, работавших на частотах, необходимых для связи с воздушным транспортом.

Информация для всех, кто недавно спрашивал о полицейском вертолете в Кепенике. У нас необычный арест,

– сообщили на странице полиции Берлина в твиттере.

"Hierbei soll der Mann Fluganweisungen gegeben haben, die im Laufe der Zeit immer professioneller wirkten..."



Für alle, die uns in letzter Zeit nach Einsätzen unseres Polizeihubschraubers in #Köpenick fragten. Eine nicht alltägliche Festnahme https://t.co/CE0HMGrB3B



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 29, 2021

К счастью, никаких несчастных случаев или других инцидентов из-за ложных указаний мужчины не произошло. Возможно, он делал это, чтобы развлечься.