В Германии мужчина полгода притворялся авиадиспетчером и руководил пилотами самолетов
Мужчина, личность которого остается в тайне, полгода обманывал пилотов самолетов. Он притворялся диспетчером, чтобы давать им ложные указания.
Источник: Associated Press
Берлинская полиция арестовала 32-летнего мужчину, который притворялся авиадиспетчером. В течение 6 месяцев он устанавливал связь с пилотами воздушного транспорта, в частности пассажирских и грузовых самолетов, а также полицейских вертолетов.
Читайте также Женщина помогла правоохранителям задержать грабителя: она занялась с ним оральным сексом
Все это время мужчина давал пилотам ложные и "потенциально опасные" инструкции, постоянно совершенствуя свои навыки и становясь более профессиональным в общении. Зачем он это делал – до сих пор неизвестно.
Правоохранители задержали фальшивого диспетчера в его квартире, после того, как он установил контакт с очередным полицейским вертолетом, который выполнял роль приманки. В его доме обнаружили 2 радиостанции, работавших на частотах, необходимых для связи с воздушным транспортом.
Информация для всех, кто недавно спрашивал о полицейском вертолете в Кепенике. У нас необычный арест,
– сообщили на странице полиции Берлина в твиттере.
Поделиться новостью