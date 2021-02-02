Чоловік, особа якого залишається в таємниці, пів року обманював пілотів літаків. Він прикидався диспетчером, щоб давати їм хибні вказівки.

Джерело: Associated Press

Берлінська поліція заарештувала 32-річного чоловіка, який прикидався авіадиспетчером. Протягом 6-ти місяців він встановлював зв'язок з пілотами повітряного транспорту, зокрема пасажирських та вантажних літаків, а також поліцейських вертольотів.

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Увесь цей час чоловік давав пілотам неправдиві та "потенційно небезпечні" інструкції, постійно вдосконалюючи свої навички та стаючи професійнішим у спілкуванні. Навіщо він це робив – на разі невідомо.

Правоохоронці затримали фальшивого диспетчера у його квартирі, після того, як він встановив контакт з черговим поліцейським вертольотом, який виконував роль приманки. У його помешканні виявили 2 радіостанції, які працювали на частотах, необхідних для зв'язку з повітряним транспортом.

Інформація для всіх, хто нещодавно запитував про поліцейський вертоліт у Кьопеніку. У нас незвичний арешт,

– повідомили на сторінці поліції Берліну у твіттері.

"Hierbei soll der Mann Fluganweisungen gegeben haben, die im Laufe der Zeit immer professioneller wirkten..."



Für alle, die uns in letzter Zeit nach Einsätzen unseres Polizeihubschraubers in #Köpenick fragten. Eine nicht alltägliche Festnahme https://t.co/CE0HMGrB3B



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 29, 2021

На щастя, своїми хибними вказівками чоловік не спричинив жодних нещасних випадків чи інших інцидентів. Можливо, він робив це, щоб розважитися.