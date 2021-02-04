Мафія в Неаполі, Італія, наказала медикам перестати використовувати сирени під час водіння машини швидкої допомоги, тому що вона турбує наркодилерів, які приймають цей сигнал за сигнал поліції.

Джерело: The Times

В італійському Неаполі, мафія вимагає від працівників швидкої допомоги поводитися тихіше в деяких районах міста. Як вияснилось, торговці наркотиками не люблять сирени швидкої допомоги, оскільки часто приймають їх за прибуття поліцейських машин, що відволікає їх від "роботи" та відлякує клієнтів.

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Працівники швидкої розповідають про низку конфліктів з мафією: якось їх машину оточили та стукали у вікна, іншим разом погрожували пристрелити водія, якщо він не вимкне сирену. В результаті вони не включають сирену в деяких районах міста.

В одному з інцидентів, двоє членів банди зупинили швидку допомогу і з погрозами вбити накинулись на водія за те, що він включив сирену, коли їхав на виклик.

Хіба ви не зрозуміли, що тут не можна використовувати сирену? Вимкніть її, або ми вас застрелимо,

– сказав один з чоловіків водієві, який пізніше викликав поліцію.

Попри те, що у Неаполі 17 бригад швидкої допомоги на 1 млн жителів, лише за останні три роки відомо про 300 випадків агресивної поведінки щодо медиків.