Компания Nike выпустила кроссовки Moon Shoe в 1972 году. Сейчас их нет в свободной продаже, но периодически на аукционах продают раритетную пару этой модели. В последний раз такие кроссовки были проданы по рекордной цене – более 400 тысяч долларов.

На аукционе Sothebys появилось обьявление о продаже еще одной пары Nike Moon Shoe со стартовой ценой 100 тысяч долларов (более 2,7 миллиона гривен). Прогнозируют, что их продадут гораздо дороже.

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Эти кроссовки были одной из 12 пар, которые собственноручно изготовил Джефф Холлистер – один из первых работников Nike. Они принадлежали бегуну средней школы Южного Юджина в штате Орегон Поэтому Маккесни. Состояние кроссовок – не лучшее, но прежде всего они являются исторической ценностью.

В чем особенность Nike Moon Shoe

Moon Shoe считают значимой страниц в истории спортивной обуви и бренда Nike в частности. В 1972 году кроссовки создал соучредитель компании и тренер по легкой атлетике Билл Бауерман. Он разработал фирменную "вафельную" подошву кроссовок Nike, заливая расплавленную резину в вафельницу своей жены.

Кроссовки стали едва ли не самой первой инновацией от Nike, ведь они имели гораздо лучшее сцепление и амортизацию, чем любая другая обувь того времени. Свое название Moon Shoe ("Лунная обувь") кроссовки получили благодаря сходству отпечатков подошвы на следы, которые в 1969 году оставили на Луне астронавты.

Как выглядят кроссовки Nike Moon Shoe за 100 тысяч долларов / Фото Sothebys