Компанія Nike випустила кросівки Moon Shoe у 1972 році. Наразі їх немає у вільному продажі, але періодично на аукціонах продають раритетну пару цієї моделі. Востаннє такі кросівки були продані за рекордною ціною – понад 400 тисяч доларів.

На аукціоні Sothebys з'явилося оголошення про продаж ще однієї пари Nike Moon Shoe зі стартовою ціною 100 тисяч доларів (понад 2,7 мільйона гривень). Прогнозують, що їх продадуть набагато дорожче.

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Ці кросівки були однією з 12 пар, які власноруч виготовив Джефф Холлістер – один із перших працівників Nike. Вони належали бігуну середньої школи Південного Юджина у штаті Орегон Тому Маккесні. Стан кросівок – не найкращий, але насамперед вони є історичною цінністю.

Чим особливі Nike Moon Shoe

Moon Shoe вважають визначною сторінкою в історії спортивного взуття та бренду Nike зокрема. У 1972 році кросівки створив співзасновник компанії та тренер з легкої атлетики Білл Баверман. Він розробив фірмову "вафельну" підошву кросівок Nike, заливаючи розплавлену гуму у вафельницю своєї дружини.

Кросівки стали чи не найпершою інновацією від Nike, адже мали набагато краще зчеплення та амортизацію, ніж будь-яке інше взуття того часу. Свою назву Moon Shoe ("Місячне взуття") кросівки отримали завдяки схожості відбитків підошви на сліди, які у 1969 році залишили на Місяці астронавти.

Як виглядають кросівки Nike Moon Shoe за 100 тисяч доларів / Фото Sothebys