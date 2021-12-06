История увольнения

Около трех лет назад пользователь с никнеймом This_Manner_256 работал видеооператором и создавал контент для социальных сетей крупной компании. У нее был миллионный доход, но парню платили чуть больше, чем минимальная зарплата, несмотря на то, что он очень много работал.

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В какой-то период я ​​снимал по 50 роликов в день. Я был фрилансером и у меня был свободный контракт. Я отчаянно нуждался в деньгах,

– написал This_Manner_256.

В таком режиме он проработал полгода и решился обратиться к руководству, чтобы ему подняли зарплату, ведь его видео прекрасно влияли на продажи. Парень проанализировал среднюю зарплату в этой сфере и назвал несколько меньшую сумму.

Однако это не сработало. Через несколько часов его уволили, аргументируя тем, что парень "не справлялся с работой", а его ролики не дали желаемого эффекта в соцсетях.

Месть парень подал холодной

С того дня прошло несколько лет, и вот недавно парень просматривал свою старую учетную запись в Google Drive, и увидел, что компания до сих пор использует файлы, которые он создал . Там были шаблоны, корректирующие слои, пресеты и даже полноценные видеоролики.

В общей сложности более 18 человек ежедневно пользовались ими для продвижения бизнеса в соцсетях. Более того, парень ежемесячно платил за место в облачном хранилище, где располагались файлы.

Парень запретил доступ компании к созданным им файлам / Фото Pexels

Поняв это, он и придумал, как отомстить компании, которая годами бесплатно использовала его работы. Он скопировал для себя файлы и удалил их из хранилища. "Завтра они проснутся и увидят, что у них больше нет этих роликов, включая файлы, над которыми они работали", – подытожил парень.

Позже в комментариях к своему посту он рассказал, что внес некоторые правки в свой план. Молодой человек вернул файлы на Google Drive, но заблокировал доступ сотрудников компании к ним. Также он добавил, что по условиям его контракта с этим работодателем, все созданные им файлы принадлежат только ему, поэтому он никоим образом не нарушает закон.

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Пост стал вирусным и распространился среди пользователей Reddit. Они оставили более 145 тысяч лайков и 12 тысяч комментариев, в которых восхищались изобретательностью This_Manner_256 и рекомендовали ему обратиться в суд, чтобы компания возместила ему годы пользования плодами его усилий.

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