Могучая отрыжка Невилла Шарпа была зарегистрирована на уровне 112,4 децибела. Это громче, чем средняя электрическая дрель или тромбон.

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Предыдущий рекорд был установлен 12 лет назад Полом Ханом из Великобритании, у которого отрыжка была зарегистрирована на уровне 109,9 децибел.

Рекорд по самой громкой отрыжке был побит впервые за более чем 10 лет

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Мужчина побил рекорд по самой громкой отрыжке в истории / Фото Книга рекордов Гиннесса

Первая причина, по которой я хотел побить рекорд, заключалась в том, что я хотел быть рекордсменом. А вторая – то, что рекорд удерживал англичанин более 10 лет,

– рассказал мужчина.

Невилл впервые начал отрыгивать в детстве после того, как старшая сестра научила его – с тех пор он совершенствовал свое мастерство. Подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и продемонстрировать свой уникальный талант предложила жена австралийца. Чтобы улучшить силу и уровень громкости отрыжки, мужчина готовился пять лет.

Рекорд по самой громкой отрыжке у женщин принадлежит Элизе Каньоне, которая была зафиксирована на уровне 107,0 децибел на 13-м ежегодном конкурсе Hard Rock Beer festival "Ruttosound" в итальянском городе Реджоло 16 июня 2009 года.