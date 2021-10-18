48-летний Мэтт Эллис провел в каждом пабе в среднем по четыре минуты. Чтобы соответствовать правилам Книги рекордов Гиннеса, в каждом пабе мужчина должен был выпивать не менее 125 миллилитров. Кроме того, от него требовалось присутствие свидетелей на каждой остановке.

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На 51 посещение паба Мэтту понадобилось 8 часов 52 минуты 37 секунд – в каждом пабе он проводил в среднем по четыре минуты и избегал заказов "сложных" напитков. За это время он выпил в общей сложности 6,3 литра апельсинового сока и диетической колы, из-за чего ему пришлось "шесть или семь раз сходить в туалет", когда он пытался заснуть.

Цель такого поступка, по словам британца, – привлечь внимание к тяжелому положению индустрии пабов во время пандемии и поднять их авторитет.

Все дело в пабах и людях, которых вы встречаете. Пабы за последние 18 месяцев пережили очень тяжелые времена. Это был действительно плохой год. Я большой поклонник пабов за их вклад в наше общество и дух общества, которым вы можете наслаждаться в них,

– сказал Мэтт.



Новый мировой рекорд: мужчина посетил 51 паб за 24 часа / Фото BBC

Свидетельства об обходе пабов Мэттом Элиссом были зарегистрированы представителями Книги рекордов Гиннесса. И теперь организация должна рассмотреть и официально сертифицировать рекорд.



Новый мировой рекорд: мужчина посетил 51 паб за 24 часа / Фото BBC

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