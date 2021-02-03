Гамбургер без гамбургера: работник Макдональдса рассказал о самом необычном заказе – видео
Желание клиента – закон. Но иногда их прихоти настолько странные, что не поддаются законам здравого смысла.
Источник: 24 канал
Пользователь тиктока Райан Албис с никнеймом ryanalbis1 работает в Макдональдсе в канадском городе Уитби. Недавно он поделился с сетью самым необычным заказом из всех, которые ему приходилось выполнять.
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На видео, которое Райан опубликовал в тиктоке, он показывает чек и коробку для бургера, заполненную кетчупом. Дело в том, что клиент Макдональдса пожелал получить гамбургер, но несколько изменил заказ. Он попросил не добавлять булочки, котлету, горчицу, лук и огурцы. Из всех ингредиентов гамбургера заказчик не исключил только кетчуп.
Пожалуйста, помогите мне найти человека, который заказал это в МакДональсе в Уитби сегодня вечером. Вы сделали мою ночь. Также я хочу знать, насколько вы богаты, если тратите столько денег на кетчуп,
– написал Райан.
Люди в комментариях ищут какой-то смысл в этом странном заказе и выдвигают собственные версии. Среди самых популярных – то, что клиенту был нужен кетчуп, но он не смог найти его в меню, или же то, что покупатель хотел получить гамбургер без кетчупа, но ошибся, когда оформлял заказ.
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