Желание клиента – закон. Но иногда их прихоти настолько странные, что не поддаются законам здравого смысла.

Источник: 24 канал

Пользователь тиктока Райан Албис с никнеймом ryanalbis1 работает в Макдональдсе в канадском городе Уитби. Недавно он поделился с сетью самым необычным заказом из всех, которые ему приходилось выполнять.

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На видео, которое Райан опубликовал в тиктоке, он показывает чек и коробку для бургера, заполненную кетчупом. Дело в том, что клиент Макдональдса пожелал получить гамбургер, но несколько изменил заказ. Он попросил не добавлять булочки, котлету, горчицу, лук и огурцы. Из всех ингредиентов гамбургера заказчик не исключил только кетчуп.

Пожалуйста, помогите мне найти человека, который заказал это в МакДональсе в Уитби сегодня вечером. Вы сделали мою ночь. Также я хочу знать, насколько вы богаты, если тратите столько денег на кетчуп,

– написал Райан.

Это видео быстро стало вирусным и распространилось сетью. Несмотря на то, что у парня 27 подписчиков и только одно видео в тиктоке, ролик с "гамбургером без гамбургера" посмотрели более 91 тысячи раз.

Люди в комментариях ищут какой-то смысл в этом странном заказе и выдвигают собственные версии. Среди самых популярных – то, что клиенту был нужен кетчуп, но он не смог найти его в меню, или же то, что покупатель хотел получить гамбургер без кетчупа, но ошибся, когда оформлял заказ.