Четверо друзей поехали в командировку и приобрели там ящик апельсинов вместо сувениров. Однако, они не знали, что заплатить за фрукты придется и в аэропорту.

Источник: Global Times

Человек по фамилии Ван и еще трое его коллег отправились в командировку в город Куньмин в китайской провинции Юньнань. Там с ними произошла история, которая могла бы быть смешной, если бы не привела к печальным последствиям.

Читайте также Жгучий рекорд: мужчина сьел самое большое количество острейших в мире перцев чили за 10 секунд

Возвращаясь домой, друзья подумали, что им нужно купить сувениры, и их выбор пал на 30-килограммовый ящик апельсинов за 50 юаней (218 гривен). В аэропорту им сообщили, что за дополнительный багаж придется заплатить по 10 юаней (43 гривны) за 1 килограмм, то есть 300 юаней (1300 гривен) за весь ящик.

Мужчины решили, что столько денег – это "больше, чем они могут себе позволить". Поэтому они не придумали ничего лучше, чем сьесть все апельсины самостоятельно.

Мы просто стояли там и ели их. Это заняло у нас 20-30 минут,

– рассказал господин Ван.



Мужчины сьели 30 килограммов апельсинов перед полетом / Скриншот Global News

Все могло бы закончиться хорошо, если бы у мужчин, которые сьели по 7 килограммов цитрусовых, а не открылись язвы во рту. После не очень приятного перелета домой, они сказали, что больше никогда не посмотрят на апельсины.

Эта история быстро распространилась китайскими социальными сетями. Некоторые из пользователей смеялись над друзьями, другие – искренне им сочувствовали, но большинство удивлялись их поступку и предлагали различные варианты выхода из этой ситуации. Так, мужчины могли бы разделить апельсины на 4 части и упаковать их в своих сумки с ручной кладью, раздать людям в аэропорту или просто выбросить.