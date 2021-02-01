Четверо друзів поїхали у відрядження та придбали там ящик апельсинів замість сувенірів. Проте, вони не знали, що заплатити за фрукти доведеться і в аеропорту.

Джерело: Global Times

Чоловік на прізвище Ван та ще троє його колег вирушили у відрядження до міста Куньмін у китайській провінції Юньнань. Там з ними трапилась історія, яка могла б бути смішною, якби не призвела до сумних наслідків.

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Повертаючись додому, друзі подумали, що їм потрібно купити сувеніри, і їхній вибір впав на 30-кілограмовий ящик апельсинів за 50 юанів (218 гривень). У аеропорту їм повідомили, що за додатковий багаж доведеться заплатити по 10 юанів (43 гривні) за 1 кілограм, себто 300 юанів (1300 гривень) за весь ящик.

Чоловіки вирішили, що стільки грошей – це "більше, ніж вони можуть собі дозволити", а тому не придумали нічого кращого, ніж з'їсти всі апельсини самотужки.

Ми просто стояли там і їли їх. Це зайняло у нас 20-30 хвилин,

– розповів пан Ван.



Чоловіки з'їли 30 кілограмів апельсинів перед польотом / Скриншот Global News

Все могло б закінчитися щасливо, якби у чоловіків, які з'їли по 7 кілограмів цитрусових, не відкрилися виразки у роті. Після не надто приємного перельоту додому, вони сказали, що більше ніколи не подивляться на апельсини.

Ця історія швидко поширилася китайськими соціальними мережами. Дехто з користувачів сміявся з друзів, дехто – щиро їм співчував, але більшість дивувалися їхньому вчинку і пропонували різні варіанти виходу з цієї ситуації. Так, чоловіки могли б розділити апельсини на 4 частини та спакувати їх до своїх сумок з ручною поклажею, роздати людям в аеропорту або ж просто викинути.