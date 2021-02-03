Бажання клієнта – закон. Але іноді їхні забаганки настільки дивні, що не піддаються законам здорового глузду.

Джерело: 24 канал

Користувач тіктоку Раян Албіс з нікнеймом ryanalbis1 працює у Макдональдзі у канадському місті Вітбі. Нещодавно він поділився з мережею найбільш незвичним замовленням з усіх, які йому доводилося виконувати.

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На відео, яке Раян опублікував у тіктоці, він показує чек та коробку для бургера, заповнену кетчупом. Річ у тому, що клієнт Макдональдза забажав отримати гамбургер, але дещо змінив замовлення. Він попросив не додавати булочки, котлету, гірчицю, цибулю та огірки. З усіх інгредієнтів гамбургера замовник не виключив лише кетчуп.

Будь ласка, допоможіть мені знайти людину, яка замовила це у Макдональзі у Вітбі сьогодні ввечері. Ви зробили мою ніч. Також я хочу знати, наскільки ви багаті, якщо витрачаєте стільки грошей на кетчуп,

– написав Раян.

Це відео швидко стало вірусним та розповсюдилося мережею. Попри те, що у хлопця 27 підписників та лише одне відео у тіктоці, ролик із "гамбургером без гамбургера" подивилися понад 91 тисячу разів.

Люди у коментарях шукають якийсь сенс у цьому дивному замовленні та висувають власні версії. Серед найпопулярніших – те, що клієнтові був потрібен кетчуп, але він не зміг знайти його в меню, або ж те, що покупець хотів отримати гамбургер без кетчупу, але помилився, коли оформлював замовлення.