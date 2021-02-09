В конце прошлого года представители зоопарка в Сент-Луисе, США, вновь опубликовали ролик, который стал их самым популярным постом 2020 года. На видео девушка взвешивает пингвинов, и оно настолько милое, что люди в комментариях назвали это "работой мечты".

На видео девушка приглашает одного из пингвинов на весы, и показывает ему, где именно нужно остановиться. Похоже, что он несколько разволновался, потому что начал пронзительно кричать на "взвешивателя". Она пыталась его успокоить, повторяя, что он "хороший мальчик". После этого в кадре появляются и другие пингвины, желающие узнать свой вес.

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Наша самая популярная публикация 2020 года и всех времен – "Взвешивание пингвинов" от 3 апреля! Мир был по-настоящему увлечен волнением наших друзей-пингвинов из-за взвешивания,

– написали на странице зоопарка.

This week we looked back at the most popular posts of the year. Our most popular post of 2020 & of all time is “Penguin Weigh-In” from Apr. 3! The world was truly captivated by our penguin friends’ excitement for being weighed, especially when we humans dreaded it. pic.twitter.com/0SHtnf0Pku — Saint Louis Zoo (@stlzoo) December 30, 2020

Люди действительно в восторге от этих птиц. Вот несколько комментариев от пользователей сети: