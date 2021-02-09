Работа мечты: смешное видео со взвешиванием пингвинов в зоопарке покорило сеть
В конце прошлого года представители зоопарка в Сент-Луисе, США, вновь опубликовали ролик, который стал их самым популярным постом 2020 года. На видео девушка взвешивает пингвинов, и оно настолько милое, что люди в комментариях назвали это "работой мечты".
Источник:твиттер Saint Louis Zoo
На видео девушка приглашает одного из пингвинов на весы, и показывает ему, где именно нужно остановиться. Похоже, что он несколько разволновался, потому что начал пронзительно кричать на "взвешивателя". Она пыталась его успокоить, повторяя, что он "хороший мальчик". После этого в кадре появляются и другие пингвины, желающие узнать свой вес.
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Наша самая популярная публикация 2020 года и всех времен – "Взвешивание пингвинов" от 3 апреля! Мир был по-настоящему увлечен волнением наших друзей-пингвинов из-за взвешивания,
– написали на странице зоопарка.
Люди действительно в восторге от этих птиц. Вот несколько комментариев от пользователей сети:
- "Я тоже хочу взвешивать пингвинов";
- "Где я могу записаться? Как это сделать? Они хотят обьятий";
- "Взвешиватель пингвинов – это лучшая работа в мире";
- "Могу ли я начать собственный бизнес по взвешиванию всех животных?".
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