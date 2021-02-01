В сети нашли кота, который выглядит так же, как и большинство из нас в начале новой недели. Одним своим видом он как бы говорит каждому, кто проснулся в понедельник утром, чтобы идти на работу: "Я тебя понимаю, я тоже проснулся в 6 утра после веселых выходных".

Источник: 24 канал

Барнаби – персидский кот, который стал настоящей звездой интернета. На его личную страницу в инстаграме подписаны 145 тысяч человек. Такую популярность он получил благодаря своему необычному внешнему виду.

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Барнаби не слишком похож на других котов, фотографии которых мы привыкли видеть в сети. Его вид наводит на мысли о том, что он только что проснулся и совсем не выспался, ведь кот постоянно позирует с растрепанной шерстью и усталым взглядом. Кроме того, он еще и обреченно смотрит в одну точку. Вот, как на этом видео:

Кажется, что каждый из нас сможет узнать себя в этом котике. Развлечения 24 попытались угадать мысли Барнаби на разных фотографиях. Смотрите, что из этого получилось.

"Доброе утро, – говорили они"

"Мам, мне сегодня на вторую пару"

"Я встал, а проснуться забыл"

"Когда понял, что завтра опять понедельник"

"Когда там опять локдаун?"

"Так выглядят все счастливые владельцы собак в 7 утра"

"Отличная была вчера вечеринка"

"Позвоню на работу, и скажу, что заболел"

"Ну я же просил, еще 5 минут"

"Если нельзя спать весь день, зачем тогда жить?"

Все фото с инстаграма barnaby_persian