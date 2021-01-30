Владельцы собак уделяют много времени занятиям со своими любимцами. Они учат их различных команд и трюков. А вот художница Элли Фолья научила своих животных рисовать. Смотрите, что из этого получилось.

Источник: 24 канал

Художница Элли Фолья активно ведет социальные сети, в том числе и тикток. Там она показывает процесс написания собственных картин и рассказывает об особенностях своего ремесла. Недавно она решила пойти дальше, и научила рисовать собственных собак.

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Элли решила, что собачий язык – отличная альтернатива кисти. Первым рисовать начал Купер – забавный черный щенок с рыжими пятнами. Художница взяла небольшой холст и хаотично нанесла на него краски. Затем она завернула заготовку в пакет, а его помазала арахисовой пастой. Аромат вкусной пасты заинтересовал Купера, и он принялся вылизывать ее. Одновременно с этим, пес размазывал краски на холсте, и создал довольно приличную, как для новичка, картину.

Смотрите видео: как Купер написал свою первую картину

Видео со щенком-художником быстро стало популярным в сети – его посмотрели 4,3 миллиона раз. После такого успеха эксперимента, Элли решила привлечь к рисованию и других свои собак – Иззи, Бадди и Люси. Используя технику Купера, они также справились на отлично.

Смотрите видео: какие картины нарисовали другие собаки Элли

Художница создала небольшую выставку работ животных на стене своего жилища. Интересно, как искусствоведы оценили бы собачьи картины, если бы не знали, кто их авторы. Нам кажется, что творения пушистых любимцев Элли смогли бы конкурировать с некоторыми произведениями современного искусства.