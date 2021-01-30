Господарі собак приділяють багато часу заняттям зі своїми улюбленцями. Вони навчають їх різноманітних команд та трюків. А ось художниця Еллі Фолья навчила своїх тварин малювати. Дивіться, що з того вийшло.

Джерело: 24 канал

Художниця Еллі Фолья активно веде соціальні мережі, зокрема й тікток. Там вона показує процес написання власних картин та розповідає про особливості свого ремесла. Нещодавно вона вирішила піти далі, і навчила малювати власних собак.

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Еллі вирішила, що собачий язик – чудова альтернатива пензлю. Найпершим малювати почав Купер – кумедний чорний цуцик із рудими плямами. Художниця взяла невелике полотно та хаотично нанесла на нього фарби. Потім вона загорнула заготовку в пакет, а його намастила арахісовою пастою. Аромат смачної пасти зацікавив Купера, і він прийнявся вилизувати її. Одночасно з цим, пес розмащував фарби на полотні, і створив досить пристойну, як для новачка, картину.

Дивіться відео: як Купер намалював свою першу картину

Відео з цуценям-художником швидко стало популярним у мережі – його переглянули 4,3 мільйона разів. Після такого успіху експерименту, Еллі вирішила залучити до малювання й інших свої собак – Іззі, Бадді та Люсі. Використовуючи техніку Купера, вони також впоралися на відмінно.

Дивіться відео: які картини намалювали інші собаки Еллі

Художниця створила невеличку виставку робіт тварин на стіні свого помешкання. Цікаво, як мистецтвознавці оцінили б собачі картини, якби не знали, хто їхні автори. Нам здається, що творіння пухнастих улюбленців Еллі змогли б конкурувати із деякими витворами сучасного мистецтва.