Наприкінці минулого року представники зоопарку у Сент-Луїсі, США, знову опублікували ролик, який став їхнім найпопулярнішим дописом за 2020 рік. На відео працівниця зважує пінгвінів, і воно настільки миле, що люди у коментарях назвали це "роботою мрії".

На відео дівчина запрошує одного з пінгвінів на ваги, та показує йому де саме він має зупинитися. Схоже, що птах дещо розхвилювався, тому що почав пронизливо кричати на "зважувачку". Вона ж намагалася його заспокоїти, повторюючи, що він "хороший хлопчик". Після цього у кадрі з'являються й інші пінгвіни, охочі дізнатися свою вагу.

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Наша найпопулярніша публікація 2020 року та всіх часів – "Зважування пінгвінів" від 3 квітня! Світ був по-справжньому захоплений хвилюванням наших друзів-пінгвінів через зважування,

– написали на сторінці зоопарку.

This week we looked back at the most popular posts of the year. Our most popular post of 2020 & of all time is “Penguin Weigh-In” from Apr. 3! The world was truly captivated by our penguin friends’ excitement for being weighed, especially when we humans dreaded it. pic.twitter.com/0SHtnf0Pku — Saint Louis Zoo (@stlzoo) December 30, 2020

Люди справді у захваті від цих пташок. Ось декілька коментарів від користувачів мережі: