25 фильмов о новогодних праздниках за 25 дней. Обзорный сайт рекламирует "работу мечты на праздники" и предлагает заплатить одному счастливчику 2500 долларов, чтобы он потратил почти месяц на просмотр новогодних фильмов на диване.

Сайт Reviews.org, который предоставляет рекомендации по потребительским товарам для дома, таким как услуги стримингового вещания или домашняя безопасность, объявил о новой вакансии, благодаря которой один из отобранных кандидатов получит специальную награду – 2500 долларов.

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Если вы любите все, что связано с новогодними и рождественскими праздниками – рождественские колокольчики, украшенные елки, декорированные дома и обниматься на диване под одеялом во время просмотра праздничного фильма, то эта работа именно для вас.

Хорошо, потому что это означает, что вы тот человек, который поможет нам найти лучший праздничный фильм всех времен. Вы сможете посмотреть 25 праздничных фильмов по вашему выбору за 25 дней. Мы знаем, что это ваша мечта! Вы не только сможете смотреть фильмы, работая дома (мы не скажем вашему боссу) или с детьми во время обеда, но и получите за это деньги!,

– идет речь о вакансии на сайте.

Кроме денежного вознаграждения, победитель получит годовую подписку на семь стриминговых платформ – Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Hulu, Дисней +, Apple TV + и Hallmark Movies Now.

Среди предложенных к просмотру фильмов: "Один дома", "Рождество с чудаками", "Как Гринч украл Рождество" (1967), "Гринч" (2018), "Чудо на 34-й улице, "Эта прекрасная жизнь", "Дневник Бриджит Джонс", "Когда Гарри встретил Салли", "Пока ты спал", "Реальная любовь", "Рождественская песня".

Работа мечты для диванного эксперта: как заработать 2500 долларов на просмотре фильмов – видео:

Чтобы принять участие, претендент на вакансию должен быть старше 18 лет, проживать в США, иметь устройство, поддерживающее стриминговую передачу. После просмотра фильмов необходимо будет заполнить небольшую анкету.

Заявки можно подавать на сайте Reviews.org до 23: 59 4 декабря, а победитель будет объявлен 7 декабря на YouTube.