25 фільмів про новорічні свята за 25 днів. Оглядовий сайт рекламує "роботу мрії на свята" та пропонує заплатити одному щасливчику 2500 доларів, щоб він витратив майже місяць на перегляд новорічних фільмів на дивані.

Сайт Reviews.org, який надає рекомендації щодо споживчих товарів для дому, таких як послуги стрімінгового мовлення або домашня безпека, оголосив про нову вакансію, завдяки якій один з відібраних кандидатів отримає спеціальну нагороду – 2500 доларів.

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Якщо ви любите все, що пов'язано з новорічними та різдвяними святами – різдвяні дзвіночки, прикрашені ялинки, декоровані будинки і обійматися на дивані під ковдрою під час перегляду святкового фільму, то ця робота саме для вас.

Добре, тому що це означає, що ви та людина, яка допоможе нам знайти найкращий святковий фільм усіх часів. Ви зможете переглянути 25 святкових фільмів за вашим вибором за 25 днів. Ми знаємо, що це ваша мрія! Ви не тільки зможете дивитися фільми, працюючи вдома (ми не скажемо вашому босу) або з дітьми під час обіду, але і отримаєте за це гроші!,

– йде мова про вакансію на на сайті.

Крім грошової винагороди, переможець отримає річну підписку на сім стрімінгових платформ – Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Hulu, Дисней +, Apple TV + та Hallmark Movies Now.

Серед запропонованих до перегляду фільмів: "Один вдома", "Різдво з диваками", "Як Грінч вкрав Різдво" (1967), "Грінч" (2018), "Диво на 34-й вулиці, "Це прекрасне життя", "Щоденник Бріджит Джонс", "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Поки ти спав", "Реальна любов", "Різдвяна пісня".

Робота мрії для диванного експерта: як заробити 2500 доларів на перегляді фільмів – відео:

Щоб взяти участь, претендент на вакансію повинен бути старше 18 років, проживати у США, мати пристрій, що підтримує стрімінгову передачу. Після перегляду фільмів необхідно буде заповнити невелику анкету.

Заявки можна подавати на сайті Reviews.org до 23: 59 4 грудня, а переможець буде оголошений 7 грудня на YouTube.