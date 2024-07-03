Уже в Киеве: путешественники преодолели 650 километров на диване, чтобы собрать деньги на нужды ВСУ

Изобретатель Аркадий Фишман и его спутница в путешествиях Елена Дунец с Тернопольщины преодолели 650 километров на диване. Все для того, чтобы собрать деньги на нужды ВСУ.

Путешественники за 12 дней преодолели путь от Тернополя до Киева.

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Во время благотворительного тура собрали более 200 тысяч гривен.

Дорога была тяжелее, чем мы себе представляли, потому что возникали проблемы, которых в обычном быту просто нет. Например, негде помыть руки или набрать воды в дороге. А еще, было, что что-то сломалось, или колесо треснуло. А еще жара. Есть дорога, где отбойники обустроены так, что не можешь даже дойти до кустов в тень и должен ремонтировать диван прямо посередине трассы. Ну и трудно ехать по 12 – 13 часов в день,

– рассказали путешественники.

В то же время самое приятное, по их словам, – это встречи с людьми.

"Встречают, сигналят, останавливаются, чтобы сфотографироваться. Я не знаю, сколько раз мы делали фото, наверное, раз 400. Каждый хочет или проехаться, или сфотографироваться. Все улыбаются, здороваются. Принимали нас очень хорошо, люди помогали и оставляли на ночь", – добавили они.



Путешественники уже в Киеве / Фото Елена Дунец

Сколько денег удалось собрать

Аркадий отметил, что они планировали собрать деньги на:

закупку дронов,

разминирующих автомобилей для ВСУ.

Мы собрали только на половину одной машины. Но мы еще будем 3 дня в Киеве до 6 июля. Продолжается наше путешествие по Киеву. Может за эти дни насобираем хоть на одну машину. Очень много людей нас увидели, но очень мало донатят. Я думаю, что это из-за того, что воспринимают наше путешествие за шутку,

– добавил Аркадий.

Добавим, что диван-тур начали с Залещиков на Тернопольщине, куда Аркадий Фишман переехал из Славянска из-за вторжения россиян. Маршрут пролегал через Тернополь, Винницу, Хмельницкий, Житомир и завершился в Киеве.