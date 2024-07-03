Путешественники за 12 дней преодолели путь от Тернополя до Киева.
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Во время благотворительного тура собрали более 200 тысяч гривен.
Дорога была тяжелее, чем мы себе представляли, потому что возникали проблемы, которых в обычном быту просто нет. Например, негде помыть руки или набрать воды в дороге. А еще, было, что что-то сломалось, или колесо треснуло. А еще жара. Есть дорога, где отбойники обустроены так, что не можешь даже дойти до кустов в тень и должен ремонтировать диван прямо посередине трассы. Ну и трудно ехать по 12 – 13 часов в день,
– рассказали путешественники.
В то же время самое приятное, по их словам, – это встречи с людьми.
"Встречают, сигналят, останавливаются, чтобы сфотографироваться. Я не знаю, сколько раз мы делали фото, наверное, раз 400. Каждый хочет или проехаться, или сфотографироваться. Все улыбаются, здороваются. Принимали нас очень хорошо, люди помогали и оставляли на ночь", – добавили они.
Путешественники уже в Киеве / Фото Елена Дунец
Сколько денег удалось собрать
Аркадий отметил, что они планировали собрать деньги на:
- закупку дронов,
- разминирующих автомобилей для ВСУ.
Мы собрали только на половину одной машины. Но мы еще будем 3 дня в Киеве до 6 июля. Продолжается наше путешествие по Киеву. Может за эти дни насобираем хоть на одну машину. Очень много людей нас увидели, но очень мало донатят. Я думаю, что это из-за того, что воспринимают наше путешествие за шутку,
– добавил Аркадий.
Добавим, что диван-тур начали с Залещиков на Тернопольщине, куда Аркадий Фишман переехал из Славянска из-за вторжения россиян. Маршрут пролегал через Тернополь, Винницу, Хмельницкий, Житомир и завершился в Киеве.