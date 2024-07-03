Мандрівники за 12 днів подолали шлях від Тернополя до Києва.

Дивіться також Японець встановив світовий рекорд, виростивши "найпухнастішу" конюшину у світі

Під час благодійного туру зібрали понад 200 тисяч гривень.

Дорога була важча, ніж ми собі уявляли, бо виникали проблеми, яких у звичайному побуті просто немає. Наприклад, нема де помити руки чи набрати води в дорозі. А ще, було, що щось зламалося, чи колесо тріснуло. А ще спека. Є дорога, де відбійники облаштовані так, що не можеш навіть дійти до кущів у тінь і мусиш ремонтувати диван просто посередині траси. Ну і важко їхати по 12 – 13 годин на день,

– розповіли мандрівники.

Водночас найприємніше, за їхніми словами, – це зустрічі з людьми.

"Зустрічають, сигналять, зупиняються, щоб сфотографуватися. Я не знаю, скільки разів ми робили фото, мабуть, разів 400. Кожен хоче або проїхатися, або сфотографуватися. Всі посміхаються, вітаються. Приймали нас дуже добре, люди допомагали і залишали на ніч", – додали вони.



Мандрівники вже у Києві / Фото Олена Дунець

Скільки грошей вдалося зібрати

Аркадій зазначив, що вони планували зібрати гроші на:

закупівлю дронів,

розмінувальних автомобілів для ЗСУ.

Ми зібрали тільки на половину однієї машини. Але ми ще будемо 3 дні в Києві до 6 липня. Триває наша подорож по Києву. Може за ці дні назбираємо хоч на одну машину. Дуже багато людей нас побачили, але дуже мало донатять. Я думаю, що це через те, що сприймають нашу подорож за жарт,

– додав Аркадій.

Додамо, що диван-тур розпочали із Заліщиків на Тернопільщині, куди Аркадій Фішман переїхав зі Слов'янська через вторгнення росіян. Маршрут пролягав через Тернопіль, Вінницю, Хмельницький, Житомир і завершився у Києві.