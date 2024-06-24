На її стеблі було аж 63 листочки, що є абсолютно унікальним випадком.

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Відомо, що 45-річний Йошіхару вирощує конюшину у своєму саду з 2012 року. Ця рослина подобалася йому ще з дитинства.

За повір'ям, п'ятилисник приносить навіть більше щастя тому, хто його знайшов, ніж чотирилисник. За цією логікою, рекордна конюшина з 63 листками, яку виростив Йошіхару Ватанабе, мала б зробити його найщасливішою людиною у світі,

– мовиться на сайті Книги рекордів Гіннеса.



Японець виростив "найпухнастішу" конюшину у світі / Фото із сайту Книги рекордів Гіннеса

Як чоловіку вдалося виростити таку конюшину

Йошіхару розповів, що кожного разу, коли бачив чотирилисник, п'ятилисник або семилисник біля рисових полів або в парках, він брав його додому. Якось вже у дорослому віці він знайшов 20-листкову конюшину у своєму саду. Тоді чоловік вирішив встановити світовий рекорд.

Довідка. Попередній рекорд з найбільшої кількості листків на конюшині був встановлений у 2009 році іншим японцем, Шигео Обарою з міста Ханамакі, який виростив конюшину з 56 листками.

Щоб побити цей рекорд, Йошіхару Ватанабе почав активно працювати над запиленням конюшини. Окрім того, що він дозволив конюшині запилюватися природним чином, він ще й вручну запилював ті рослини, що мали найбільше листя.

До 2020 року чоловіку вдалося виростити конюшину з 49 листками, а у 2021 році він отримав конюшину з 55 листками і впритул наблизився до світового рекорду, але потім щось пішло не за планом. Чоловік ніяк не міг збільшити кількість листків.

Зрештою, в якийсь момент йому вдалося виростити рослину, на якій було більш як 60 листків. Йошіхару здійснив своє бажання і потрапив до Книги рекордів.