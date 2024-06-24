На її стеблі було аж 63 листочки, що є абсолютно унікальним випадком.
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Відомо, що 45-річний Йошіхару вирощує конюшину у своєму саду з 2012 року. Ця рослина подобалася йому ще з дитинства.
За повір'ям, п'ятилисник приносить навіть більше щастя тому, хто його знайшов, ніж чотирилисник. За цією логікою, рекордна конюшина з 63 листками, яку виростив Йошіхару Ватанабе, мала б зробити його найщасливішою людиною у світі,
– мовиться на сайті Книги рекордів Гіннеса.
Японець виростив "найпухнастішу" конюшину у світі / Фото із сайту Книги рекордів Гіннеса
Як чоловіку вдалося виростити таку конюшину
Йошіхару розповів, що кожного разу, коли бачив чотирилисник, п'ятилисник або семилисник біля рисових полів або в парках, він брав його додому. Якось вже у дорослому віці він знайшов 20-листкову конюшину у своєму саду. Тоді чоловік вирішив встановити світовий рекорд.
Щоб побити цей рекорд, Йошіхару Ватанабе почав активно працювати над запиленням конюшини. Окрім того, що він дозволив конюшині запилюватися природним чином, він ще й вручну запилював ті рослини, що мали найбільше листя.
До 2020 року чоловіку вдалося виростити конюшину з 49 листками, а у 2021 році він отримав конюшину з 55 листками і впритул наблизився до світового рекорду, але потім щось пішло не за планом. Чоловік ніяк не міг збільшити кількість листків.
Зрештою, в якийсь момент йому вдалося виростити рослину, на якій було більш як 60 листків. Йошіхару здійснив своє бажання і потрапив до Книги рекордів.