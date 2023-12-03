Однако исправить это можно, проработав детские образы и травмы. Какие именно – предлагаем узнать с помощью теста от 24 Канала.

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Перед вами несколько изображений Внимательно посмотрите на каждое из них и выберите то, которое вам больше всего отзывается. Окунитесь в себя и проанализируйте, почему вы выбрали именно его, что вы чувствуете, глядя на него.


Психологический тест по картинке / Фото 24 Канал

Расшифровка результатов

Ниже мы приведем расшифровку основных эмоций, которые вы могли испытать при просмотре этих изображений.

Одиночество

Если вы чувствуете одиночество, то, скорее всего, в детстве родители не уделяли вам достаточного внимания. Такие люди часто думают:

  • "Я никому не нужен, мне никто не помогает и я не готов брать на себя ответственность за кого-то еще",
  • "Если ты уйдешь, ты уже не вернешься, и я попробую удержать тебя рядом любой ценой, даже уступив собственные интересы".

Душевные раны, вызванные нехваткой внимания, можно вылечить. Для этого требуется глубинная терапия, которая заменит страх одиночества положительными эмоциями и внутренним диалогом.

Отверженность

Это серьезная психологическая травма, возникающая вследствие ощущения одиночества и того, что человек является изгоем. Чувство ненужности становится основой, на которой человек строит свою личность, и отравляет все его мысли и поступки. Люди, страдающие от отверженности, чувствуют себя недостойными любви, привязанности и даже внимания.

Они уходят в себя, скрывая подлинную личность за маской, боясь, что окружающие их разоблачат. Те, кто в детстве чувствовали себя изгоями, часто становятся взрослыми-невидимками, стараются как можно реже привлекать к себе внимание. В повседневной жизни им приходится постоянно бороться со своим страхом социальной изоляции и избегать ситуаций, вызывающих у них тревогу.

Униженность

Эту психологическую травму влечет за собой постоянное унижение в детстве. Она проявляется в страхе, что человек не нравится окружающим, и что они критикуют и обсуждают его между собой. Этот страх может быть заложен родителями, которые то и дело говорят ребенку, что он плохой, неуклюжий, ничего не знает и не может.

Униженность может привести к формированию личности, полностью зависимой от мнения окружающих. Такой человек постоянно стремится заслужить их одобрение, может быть неуверенным в себе, бояться рисковать, а также склонным к депрессии и тревоге.

Предательство

Такая психологическая травма возникает из-за невыполнения обещаний или нарушения доверия в детстве. Она проявляется в недоверии к другим людям, зависти и склонности к чрезмерному контролю. Чтобы преодолеть последствия измены, важно научиться доверять людям, принимать их такими, какие они есть, и не пытаться контролировать их.