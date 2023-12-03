Однако исправить это можно, проработав детские образы и травмы. Какие именно – предлагаем узнать с помощью теста от 24 Канала.
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Перед вами несколько изображений Внимательно посмотрите на каждое из них и выберите то, которое вам больше всего отзывается. Окунитесь в себя и проанализируйте, почему вы выбрали именно его, что вы чувствуете, глядя на него.
Психологический тест по картинке / Фото 24 Канал
Расшифровка результатов
Ниже мы приведем расшифровку основных эмоций, которые вы могли испытать при просмотре этих изображений.
Одиночество
Если вы чувствуете одиночество, то, скорее всего, в детстве родители не уделяли вам достаточного внимания. Такие люди часто думают:
- "Я никому не нужен, мне никто не помогает и я не готов брать на себя ответственность за кого-то еще",
- "Если ты уйдешь, ты уже не вернешься, и я попробую удержать тебя рядом любой ценой, даже уступив собственные интересы".
Душевные раны, вызванные нехваткой внимания, можно вылечить. Для этого требуется глубинная терапия, которая заменит страх одиночества положительными эмоциями и внутренним диалогом.
Отверженность
Это серьезная психологическая травма, возникающая вследствие ощущения одиночества и того, что человек является изгоем. Чувство ненужности становится основой, на которой человек строит свою личность, и отравляет все его мысли и поступки. Люди, страдающие от отверженности, чувствуют себя недостойными любви, привязанности и даже внимания.
Они уходят в себя, скрывая подлинную личность за маской, боясь, что окружающие их разоблачат. Те, кто в детстве чувствовали себя изгоями, часто становятся взрослыми-невидимками, стараются как можно реже привлекать к себе внимание. В повседневной жизни им приходится постоянно бороться со своим страхом социальной изоляции и избегать ситуаций, вызывающих у них тревогу.
Униженность
Эту психологическую травму влечет за собой постоянное унижение в детстве. Она проявляется в страхе, что человек не нравится окружающим, и что они критикуют и обсуждают его между собой. Этот страх может быть заложен родителями, которые то и дело говорят ребенку, что он плохой, неуклюжий, ничего не знает и не может.
Униженность может привести к формированию личности, полностью зависимой от мнения окружающих. Такой человек постоянно стремится заслужить их одобрение, может быть неуверенным в себе, бояться рисковать, а также склонным к депрессии и тревоге.
Предательство
Такая психологическая травма возникает из-за невыполнения обещаний или нарушения доверия в детстве. Она проявляется в недоверии к другим людям, зависти и склонности к чрезмерному контролю. Чтобы преодолеть последствия измены, важно научиться доверять людям, принимать их такими, какие они есть, и не пытаться контролировать их.