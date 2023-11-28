Чтобы определить, к какой команде вы принадлежите, пройдите психологический тест по картинке от 24 Канала.

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Но прежде чем начать, следует объяснить:

пессимист часто умаляет положительные стороны ситуации, сосредотачиваясь на отрицательных;

часто умаляет положительные стороны ситуации, сосредотачиваясь на отрицательных; а вот оптимист будет наоборот, преувеличивая положительные события и сводя к минимуму негативные стороны ситуации.

Итак, для прохождения теста вам нужно внимательно посмотреть на фото котиков ниже. Выберите одного, который вам нравится больше всего. А теперь проанализируйте, какое настроение у него есть?



Выберите котика / Фото 24 Канала

Расшифровка результатов

Изображение кота, которое вы выбрали, может быть ключом к пониманию вашего общего отношения к жизни.

Если вы предпочитаете коту с радостным или игривым выражением Это может указывать на ваш оптимистический взгляд на события и способность находить радость в жизни.

А вот выбирая кота с серьезным или задумчивым выражением, вы акцентируете свое внимание на пессимистических аспектах жизни. Плохие дни бывают у всех. Но важно не столько событие, сколько наша реакция на это!

Если ваш выбор направлен на кота, который выглядит спокойным или расслабленным Это может свидетельствовать о вашем сбалансированном подходе и способности к спокойной реакции на события. В вашей жизни есть баланс между оптимизмом и пессимизмом.