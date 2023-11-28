Аби визначити, до якої команди ви належите, пройдіть психологічний тест за картинкою від 24 Каналу.

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Але перш ніж почати, слід пояснити:

песиміст часто применшує позитивні сторони ситуації, зосереджуючись на негативних;

часто применшує позитивні сторони ситуації, зосереджуючись на негативних; а от оптиміст робитиме навпаки, перебільшуючи позитивні події та зводячи до мінімуму негативні сторони ситуації.

Отже, для проходження тесту вам потрібно уважно подивитися на фото котиків нижче. Оберіть одного, який вам подобається найбільше. А тепер проаналізуйте, який настрій він має?



Оберіть котика / Фото 24 Каналу

Розшифровка результатів

Зображення кота, яке ви обрали, може бути ключем до розуміння вашого загального ставлення до життя.

Якщо ви віддаєте перевагу коту з радісним або грайливим виразом, це може вказувати на ваш оптимістичний погляд на події та здатність знаходити радість у житті.

А от обираючи кота з серйозним або задуманим виразом, ви акцентуєте свою увагу песимістичним аспектам життя. Погані дні бувають у всіх. Але важлива не так подія, як наша реакція на це!

Якщо ваш вибір спрямований на кота, який виглядає спокійним або розслабленим, це може свідчити про ваш збалансований підхід та здатність до спокійної реакції на події. У вашому житті є баланс між оптимізмом та песимізмом.