Однак виправити це можливо, пропрацювавши дитячі образи та травми. Які саме – пропонуємо дізнатися за допомогою тесту від 24 Каналу.

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Перед вами декілька зображень Уважно подивіться на кожне з них і оберіть те, яке вам найбільше відгукується. Пориньте у себе та проаналізуйте, чому ви обрали саме його, що ви відчуваєте, дивлячись на нього.

Зверніть увагу! Наш психологічний тест не є фаховим висновком або "чарівною пігулкою" від всіх проблем. Він має виключно розважальний характер. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога у галузі психології або психотерапії – радимо звернутися до фахівця.



Психологічний тест за картинкою / Фото 24 Канал

Розшифровка результатів

Нижче ми наведемо розшифровку основних емоцій які ви могли відчути під час перегляду цих зображень.

Самотність

Якщо ви відчуваєте самотність, то, швидше за все, у дитинстві батьки не приділяли вам достатньої уваги. Такі люди часто думають:

"Я нікому не потрібен, мені ніхто не допомагає і я не готовий брати на себе відповідальність за когось ще",

"Якщо ти підеш, ти вже не повернешся, і я спробую втримати тебе поруч за будь-яку ціну, навіть поступившись власними інтересами".

Душевні рани, викликані браком уваги, можна вилікувати. Для цього потрібна глибинна терапія, яка замінить страх самотності позитивними емоціями і внутрішнім діалогом.

Знедоленість

Це серйозна психологічна травма, яка виникає внаслідок відчуття самотності та відчуття того, що людина є ізгоєм. Почуття непотрібності стає основою, на якій людина будує свою особистість, і отруює всі її думки та вчинки. Люди, які страждають від знедоленості, відчувають себе негідними любові, прихильності та навіть уваги.

Вони йдуть у себе, приховуючи справжню особистість за маскою, боячись, що оточуючі їх викриють. Ті, хто в дитинстві відчували себе ізгоями, часто стають дорослими-невидимками, намагаються якомога рідше привертати до себе увагу. У повсякденному житті їм доводиться постійно боротися зі своїм страхом соціальної ізоляції і уникати ситуацій, які викликають в них тривогу.

Приниженість

Цю психологічну травму спричиняє постійне приниження в дитинстві. Вона проявляється в страху, що людина не подобається оточуючим, і що вони критикують і обговорюють її між собою. Цей страх може бути закладений батьками, які раз за разом кажуть дитині, що вона погана, незграбна, нічого не знає і не може.

Приниженість може призвести до формування особистості, повністю залежної від думки оточуючих. Така людина постійно прагне заслужити їх схвалення, може бути невпевненою в собі, боятися ризикувати, а також схильною до депресії та тривоги.

Зрада

Така психологічна травма виникає внаслідок невиконання обіцянок або порушення довіри в дитинстві. Вона проявляється в недовірі до інших людей, заздрості та схильності до надмірного контролю. Щоб подолати наслідки зради, важливо навчитися довіряти людям, приймати їх такими, якими вони є, і не намагатися контролювати їх.