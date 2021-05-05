Джонатан Йеллоудей сразу же передал свою находку транспортной полиции Нью-Йорка. Оказалось, что драгоценности в поезде оставил ювелир. Он понял, что потерял сумку с бриллиантами, только тогда, когда пришел домой.

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Я начал обыскивать дом, думал, что принес сумку домой. Затем я начал вспоминать свои шаги и понял, что оставил ее в поезде,

– рассказал ювелир, имя которого не разглашают.

Мужчина был поражен, когда потерянную сумку удалось вернуть. Он благодарил всех причастных, особенно проводника. Ювелир пообещал, что изготовит для Джонатана особое персональное украшение.

Честному работнику железной дороги выразил официальную благодарность еще и президент Лонг-Айлендской железной дороги Фил Энг. Он наградил проводника похвальной грамотой.



Президент Лонг-Айлендськой железной дороги выразил благодарность проводнику / Скриншот NBC News

Это казалось аболютно невозможным. Я думал, что это не может быть тем, чем кажется,

– поделился проводник впечатлениями от своей находки.

Джонатан Йеллоудей рассказал, что он ничуть не сомневался в том, что сумку нужно отдать. Мужчина даже не думал забирать бриллианты себе, ведь верит в карму, и убежден, что все поступки возвращаются человеку сторицей. Этому его научила мама, которая является очень религиозным человеком.