В китайском городе Сяньтань в автобусе карманник украл кошелек у пожилого мужчины. А дальше происходило нечто крайне странное – он заглянул внутрь, увидел, что там довольно много денег, вытащил несколько купюр, вернул кошелек назад и вышел на остановке.

У дедушки было с собой 8 тысяч юаней (более 34 тысяч гривен) наличными. Когда он пришел домой, обнаружил, что у него пропали 500 юаней (более 2 тысяч гривен).

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Он сразу же вызвал полицию, и правоохранители начали искать вора. В автобусе были установлены камеры наблюдения, и момент кражи попал на видео. Благодаря этому полицейские быстро нашли и арестовали преступника.



Пенсионер, у которого украли деньги / Скриншот

Больше всего их интересовало, почему вор решил вернуть кошелек с кругленькой суммой. Он ответил, что подумал, что дедушка мог собирать эти деньги всю свою жизнь, и не хотел отнимать у него последнее. Также он добавил, что небольшая украденная сумма могла бы смягчить его наказание на тот случай, если его поймают. Однако, правоохранители считают по-другому.

Кража – это преступление, независимо от того сколько денег было украдено,

– сказал сотрудник полиции в ответ на рассказ вора.