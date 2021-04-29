У китайському місті Сяньтань в автобусі кишеньковий злодій вкрав гаманець у літнього чоловіка. А далі відбувалося щось вкрай дивне – він заглянув усередину, побачив, що там доволі багато грошей, витягнув кілька купюр, повернув гаманець назад та вийшов на зупинці.

У дідуся було із собою 8 тисяч юанів (понад 34 тисячі гривень) готівкою. Коли він прийшов додому, виявив, що у нього зникли 500 юанів (більше ніж 2 тисячі гривень).

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Він одразу ж викликав поліцію, і правоохоронці почали шукати крадія. В автобусі були встановленні камери спостереження, і момент крадіжки потрапив на відео. Завдяки цьому поліцейські швидко знайшли та заарештували злочинця.



Пенсіонер, у якого вкрали гроші / Скриншот

Найбільше їх цікавило, чому злодій вирішив повернути гаманець з кругленькою сумою. Він відповів, що подумав, що дідусь міг заощаджувати ці гроші все своє життя, і не хотів забирати в нього останнє. Також він додав, що невелика сума крадіжки могла б пом'якшити його покарання на той випадок, якщо його впіймають. Проте, правоохоронці вважають по-іншому.

Крадіжка – це злочин, незалежно від того скільки грошей було вкрадено,

– сказав співробітник поліції у відповідь на розповідь злочинця.