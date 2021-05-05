Джонатан Йеллоудей одразу ж передав свою знахідку транспортній поліції Нью-Йорка. Виявилося, що коштовності у потязі залишив ювелір. Він зрозумів, що загубив сумку з діамантами, лише тоді, коли прийшов додому.

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Я почав обшукувати будинок, думав, що приніс сумку додому. Потім я почав згадувати свої кроки і зрозумів, що залишив її в потязі,

– розповів ювелір, ім'я якого не розголошують.

Чоловік був вражений, коли загублену сумку вдалося повернути. Він дякував усім причетним, а особливо провідникові. Ювелір пообіцяв, що виготовить для Джонатана особливу персональну прикрасу.

Чесному працівникові залізниці висловив офіційну подяку ще й президент Лонг-Айлендської залізничної дороги Філ Енг. Він нагородив провідника похвальною грамотою.



Президент Лонг-Айлендської залізниці висловив подяку провіднику / Скриншот NBC News

Це здавалося абсолютно неможливим. Я думав, що це не може бути тим, чим здається,

– поділився провідник враженнями від своєї знахідки.

Джонатан Йеллоудей розповів, що він зовсім не сумнівався у тому, що сумку потрібно віддати. Чоловік навіть не думав забирати діаманти собі, адже вірить у карму, і переконаний, що всі вчинки повертаються людині сторицею. Цього його навчила мама, яка є дуже релігійною людиною.