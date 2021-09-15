Музей ограбили в 1995 году. Грабители забрали с собой не только эту позолоченную бронзовую брошь, но и восемь других брошей и римское золотое кольцо.

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Брошь, которую вернули через 26 лет после ограбления / Фото Rutland Couny Council

Вернуть удалось только кольцо. Броши не нашли, и сотрудники музея уже и не надеялись увидеть их, пока полиция не получила одну из них по почте. Правоохранители определили, что это один из экспонатов, похищенных более 20 лет назад, проверив реестр утраченных произведений искусств – сведения об артефактах совпали. Брошь передали музею.

Кража этих артефактов стала огромной потерей для нашего округа, и мы очень рады, что один из них вернули. Эти прекрасные изделия древнего мастерства являются важной связью с нашим прошлым,

– поделилась член Совета Ратленда Люси Стивенсон.



Музей Ратленда, который ограбили в 1995 году / Фото Rutland County Museum

Однако другие украденные броши до сих пор не найдены, поэтому власти округа попросили местных жителей искать и их. По словам советника, эти артефакты нужно выставить на всеобщее обозрение, чтобы у людей было больше возможностей изучать местную историю.

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