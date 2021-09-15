Музей пограбували у 1995 році. Грабіжники забрали із собою не лише цю позолочену бронзову брошку, а й вісім інших брошок і римське золоте кільце.

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Брошка, яку повернули через 26 років після пограбування / Фото Rutland Couny Council

Повернути вдалося лише кільце. Натомість брошки не знайшли, і співробітники музею вже й не сподівалися побачити їх, аж поки поліція не отримала одну із них поштою. Правоохоронці виявили, що це один з експонатів, викрадених понад 20 років тому, перевіривши реєстр втрачених витворів мистецтва – відомості про артефакти збіглися. Брошку передали музею.

Крадіжка цих артефактів стала величезною втратою для нашого округу, і ми дуже раді, що один із них повернули. Ці прекрасні вироби давньої майстерності є важливим зв'язком з нашим минулим,

– поділилася членкиня Ради Ратленду Люсі Стівенсон.



Музей Ратленду, який пограбували у 1995 році / Фото Rutland County Museum

Проте інші вкрадені брошки досі не знайдені, тож влада округу попросила місцевих мешканців шукати і їх. За словами радниці, ці артефакти потрібно виставити на загальний огляд, аби у людей було більше можливостей вивчати місцеву історію.

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