"Скоро будет": украинцы шутят, что в бургерной в Курской области появится кальян на борще

Украинцы активно обсуждают в соцсетях возможное появление кальянов на борще в бургерной в российском городе Суджи. Эта шутка появилась на фоне решительного продвижения ВСУ в Курской области.

Соответствующие комментарии появились на отметке заведения на Google Maps, передает Развлечения 24.

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Такая реакция украинцев подчеркивает наш креативный подход к обсуждению новостей и способность находить юмор в любой ситуации. А каждый из комментариев требует отдельного внимания! Вот несколько из них:

"Такое себе, гостям не очень рады, государственным украинским языком не разговаривают, на что они надеются?".

"Обслуживание на русском!".

"В меню отсутствует украинский борщ и полтавские галушки. Гривны не принимают, карточки моно и приват не обслуживаются. Под столиками сидят (прячутся) перепуганные срочники".



Забавные комментарии / Скриншот

Забавные комментарии / Скриншот

Добавим, что ранее украинские войска якобы приблизились к городу Суджа Курской области РФ. В районе продолжаются интенсивные бои.