Відповідні коментарі з'явилися на відмітці закладу на Google Maps, передає Розваги 24.

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Така реакція українців підкреслює наш креативний підхід до обговорення новин та здатність знаходити гумор у будь-якій ситуації. А кожен з коментарів потребує окремої уваги! Ось декілька з них:

"Таке собі, гостям не дуже раді, державною українською мовою не розмовляють, на що вони сподіваються?".

"Обслуговування російською!".

"В меню відсутній український борщ та полтавськи галушки. Гривні не приймають, картки моно та приват не обслуговуються. Під столиками сидять (ховаються) перелякані строковики".



Кумедні коментарі / Скриншот

Кумедні коментарі / Скриншот

Додамо, що раніше українські війська нібито наблизилися до міста Суджа Курської області РФ. В районі тривають інтенсивні бої.