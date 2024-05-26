Лучше понять себя вам поможет тест от Развлечения 24.

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Внимательно рассмотрите 4 картинки, каждая из которых символизирует различные реакции на стресс. Выберите изображение, которое лучше всего отражает ваш способ справляться со стрессовыми ситуациями. Прочитайте описание, связанное с вашим выбором, чтобы узнать больше о ваших стратегиях управления стрессом.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов