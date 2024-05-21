Лучше понять себя вам поможет тест от Развлечения 24.

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Рассмотрите картинку, на которой изображены 4 различных сценария. Выберите сценарий, который больше всего соответствует вашему отношению к риску. Прочитайте описание, связанный с вашим выбором, чтобы понять вашу склонность к риску.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов